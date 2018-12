Kersttoespraak van de koning is 'het gesprek van de dag' in Kleine Huisjes

'Iedereen heeft hier zeker de kersttoespraak meegekregen', zegt Chris Kuizinga, voorzitter van dorpsvereniging Kleine Huisjes. 'Het is zeker wel het gesprek van de dag.'

Koning Willem-Alexander stond tijdens zijn jaarlijkse kersttoespraak stil bij het dorp Kleine Huisjes in de gemeente De Marne. 'Een beter Nederland begint in Kleine Huisjes', aldus de koning. Het dorp heeft zo'n tachtig inwoners.

'In oktober was ik te gast in het Hogeland van Groningen waar vijf dorpen hun krachten hebben gebundeld, van Kloosterburen tot Kleine Huisjes', zei de Koning op Eerste Kerstdag. 'De bewoners hebben hun dorp weer een hart gegeven en ontfermen zich bovendien over oudere en kwetsbare dorpsbewoners', vervolgde koning Willem-Alexander.

Wat betekenen de woorden?

De voorzitter van de dorpsvereniging vindt het vooral mooi dat het dorp is genoemd. 'Wat dit betekent, is verder moeilijk te zeggen. Ik hoor wel van veel mensen dat wij een dorp zijn met veel saamhorigheid en dat wij veel organiseren. Dat blijft niet onopgemerkt. Mooi dat de koning dat ook opmerkt', laat Kuizinga desgevraagd weten.

Vervolgactie

Het bestuur van dorpsvereniging Kleine Huisjes gaat nog nadenken over een vervolgactie, nadat de koning heeft stilgestaan bij het dorp in zijn kersttoespraak. 'We gaan dat wel bespreken tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering. Ik zie overigens niet gelijk een mogelijkheid om op zijn woorden voort te borduren.'

Nuchter

De voorzitter is van mening dat de mensen in en rondom Kleine Huisjes ook te nuchter zijn om de woorden van de koning verder uit te melken. 'Ik denk dat veel mensen hier wel zo nuchter zijn om te weten dat we het hier goed doen.'

Klooster&Buren

De dorpen Kloosterburen, Molenrij, Kruisweg, Hornhuizen en dus Kleine Huisjes hebben de coöperatie Klooster&Buren opgericht. Vanuit die coöperatie zijn inmiddels meerdere initiatieven ontstaan om het dorp leefbaar te houden. Zo heeft de coöperatie een woonzorgcentrum, kerk en kloostertuin in beheer. Kleinschalige projecten die de koning 'groots' noemde.

Kuizinga snapt wel dat de koning kleinschaligheid groots noemt. 'Verbetering begint met een kleine stap bij jezelf. Je krijgt dus leuke initiatieven die een grotere omvang krijgen. Als het dan vervolgens door meerdere mensen wordt opgepakt dan kunnen dat soort initiatieven ook ergens anders gaan ontstaan.'

Lees ook:

- Koning: Een beter Nederland begint in Groninger dorpen

- Koning: 'Dit soort projecten mogen bezoeken vind ik één van de mooiste dingen van mijn werk'