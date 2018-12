Deel dit artikel:













Auto rijdt meetpaal omver De auto staat met de neus de verkeerde kant op (Foto: Martin Nuver/112 Groningen)

Op de ringweg bij industrieterrein Euvelgunne in Stad raakte woensdagmiddag een automobiliste van de weg. Deze kwam met de neus in omgekeerde richting in de berm tot stilstand.

Volgens omstanders gleed de auto weg in de bocht richting de zuidelijke ringweg. Ze belandde tegen een meetpaal van Rijkswaterstaat. Deze sneuvelde bij de botsing. De bestuurder kwam met de schrik vrij.