Brandweer redt kat uit brandende woning Kat in de armen van een brandweerman. (Foto: De Vries Media.)

De brandweer heeft op de avond van Tweede Kerstdag een rode kat in veiligheid gebracht. Die zat enkele momenten daarvoor nog opgesloten in een huis aan de Tweede Dwarsdiep in Gasselternijveenschemond, waar een kleine brand woedde.

De brandweer kwam rond 21.00 uur in actie na een melding, nadat - zo bleek achteraf - een kerststukje op de schoorsteenmantel vlam vatte. De brand was snel onder controle. Veilig in de armen van een brandweerman werd de kat ondertussen het huis uit gedragen. De bewoners van het pand waren ten tijde van de brand niet thuis.