Verschillende stroomstoringen in de provincie, lage waterdruk in en om Leek (update)

Roden, Onderdendam en Roodeschool tastten donderdagochtend deels in het donker door een stroomstoring. De eerste twee zijn inmiddels weer voorzien, Roodeschool moet nog even wachten.

Het is niet bekend hoeveel woningen in het noordelijke dorp zonder stroom zitten. De oorzaak is eveneens onbekend.

Roden

Volgens een woordvoerder van netbeheerder Enexis werd de stroomstoring in Roden veroorzaakt door een kabelbreuk. Monteurs hebben enkele uren nodig gehad om het euvel op te lossen.

Onderdendam

De storing in Onderdendam betrof zo'n twintig woningen rondom de Beckeringhstraat. Het ging daarbij om een laagspanningsstoring. Ook hier duurde het een paar uur voordat het probleem was verholpen.

Lage waterdruk

Diverse personen deden donderdagochtend melding van een lage waterdruk, onder andere in Vierhuizen en Ulrum. In een reactie heeft Waterbedrijf Groningen laten weten dat dit kwam omdat het pompstation in Nietap herstart moest worden, wegens een stroomstoring.

'Hierdoor zijn er momenteel drukklachten in Leek en omgeving. We verwachten dat de druk binnen nu en een uur is hersteld', aldus het Waterbedrijf.