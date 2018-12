Minder verkeershinder op Noord-Nederlandse wegen

De groei van het aantal files en vertraging voor het verkeer in Nederland steeg dit jaar met zo'n 20 procent in vergelijking met 2017, maar het noorden van het land ondervindt juist minder verkeershinder.

Dat blijkt uit jaarcijfers van de ANWB. 'Dit komt voornamelijk door de gunstige weersomstandigheden in het noorden', verklaart een woordvoerder van de verkeers- en toerismeorganisatie.

Goed weer

Gold dat alleen voor Groningen of waren de weersomstandigheden vorig jaar beter in heel Nederland? Dat laatste, aldus de woordvoerder. 'Maar in vergelijking met andere provincies kende Groningen relatief het beste weer voor het verkeer.'

'En daarbij', zegt hij, 'als het sneeuwt in Den Haag, dan loopt het verkeer sneller vast dan wanneer het regent in Groningen. Dat komt door de hoeveelheid automobilisten dat trager gaat rijden. Dat zijn er meer in de Randstad dan in het noorden.'

In verhouding heeft het noorden volgens hem dus minder last van slecht weer.

Knooppunt Joure

'Daarnaast is het wegennet en de doorstroming van verkeer in het noorden flink verbeterd door de aanleg van het nieuwe knooppunt bij Joure', vervolgt hij. 'Daardoor is er veel minder verkeershinder, voor verkeer dat van en naar de Randstad gaat.'

Het grootste knelpunt in de provincie Groningen, bij Hoogkerk, is gedaald op de lijst van grootste knelpunten in Nederland. 'Daar zie je de invloed van het nieuwe knooppunt bij Joure. De doorstroming richting Groningen is nu beter.'

'Het is te hopen dat deze trend zich voortzet en de verkeershinder in Noord-Nederland in 2019 opnieuw daalt.'

