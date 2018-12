Nieuw zaalvoetbaltoernooi in Veendam: 'Geen kopie van Winschoten'

De één z'n dood is de ander z'n brood. Het jaarlijkse indoorsoccertoernooi in Winschoten stopte er vorig jaar na dertig jaar mee, maar daarmee werd een nieuw zaalvoetbaltoernooi in Veendam juist leven ingeblazen.

'Er lagen al langer plannen om ook een zaalvoetbaltoernooi in Veendam te organiseren', vertelt Rob van Loenen, medeorganisator van het toernooi en uitbater van het Sportplein in Veendam.

'Toen het indoorsoccertoernooi in Winschoten er vorig jaar mee stopte, werden we getipt om hier iets op poten te zetten. Dat idee spookte al wat langer in ons hoofd. We hebben vervolgens bedrijven benaderd die hun naam aan ons toernooi wilden verbinden. En dat is gelukt.'

Start

Zechstein Indoor Soccer, zoals het zaalvoetbaltoernooi in Veendam officieel heet, ging donderdagochtend van start met de poules in de leeftijdscategorie JO13. Donderdag en vrijdag komen ook de JO15-, JO17- en JO19-teams in actie.

Stijn Huisman van Wildervank JO13-2 stapt net van het veld af, nog helemaal buiten adem. Hij maakte zojuist het enige doelpunt in de wedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van NEC Delfzijl. 'Een echte zaalvoetbalgoal', glundert hij.

Saamhorigheid

Zijn trainer Herman Bats ziet het glimlachend aan. Hij is blij dat het toernooi van de grond is gekomen . 'Een fantastisch initiatief', zegt hij. 'Het is kerstvakantie, maar juist dan is het leuk om met z'n allen iets te ondernemen. Zo'n toernooi versterkt de saamhorigheid. Een compliment voor de uitbaters van het Sportcafé, die vast veel tijd in de organisatie hebben gestoken.'

Bats geeft Wildervank JO13-2 een compliment na de overwinning tegen NEC Delfzijl JO13-1 (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)



Zaalvoetbal vereist wel een andere benadering dan voetballen op het veld, vindt Bats. 'Daarom hebben we vooraf goede afspraken gemaakt, zoals het aannemen van de bal. Dat is in de zaal anders dan op het veld. Maar dat deden de jongens perfect.'

Veel reuring

Ondertussen loopt Van Loenen rond, om te kijken of alles in goede banen loopt. 'Met jeugdteams uit deze leeftijdscategorie komen ouders vaak ook mee om te kijken. Dat zorgt voor veel reuring', constateert hij tevreden.

De duels worden in zowel de Parkstadhal als de Sorghvliethal afgewerkt. Beide hallen maken onderdeel uit van Indoorcentrum Veendam. Het voetballen op twee speelvelden zorgt voor een vlot verloop van het toernooi. En dat gebeurt zonder boarding en met een zogeheten plofbal.

We wilden een toernooi met een eigen identiteit neerzetten Rob van Loenen - organisator

'Zaalvoetballen volgens de traditionele regels dus', gaat Van Loenen verder. 'Dat doen we expres, want we wilden het indoorsoccertoernooi in Winschoten niet kopiëren, maar een toernooi met een eigen identiteit neerzetten.'

Seniorenteams

Vanaf donderdagavond komen ook de seniorenteams in actie, zowel dames- als herenteams. Wat opvalt is dat deelnemende teams niet alleen uit de directe omgeving komen, maar ook uit onder meer Heerenveen, Grootegast en Stiens.

'Dat hebben we bewust gedaan', zegt Van Loenen. 'We vinden het extra leuk dat teams uit allerlei windstreken komen, dan voetbal je ook eens tegen andere ploegen. En wie weet zit er een verrassing tussen. Een ploeg die op het veld in de Vijfde Klasse speelt, kan in de zaal misschien wel een stuk beter uit de voeten.'

Tevreden?

Of het Veendammer zaalvoetbaltoernooi een nieuw begrip in de regio wordt, durft Van Loenen niet te voorspellen. 'Als deze eerste editie sportief verloopt en teams gewoon komen opdagen, ben ik al tevreden', benadrukt hij. 'En als de wedstrijden drukbezocht worden, is dat mooi meegenomen.'

Zechstein Indoor Soccer wordt afgewerkt op 27, 28 en 29 december en 3 en 4 januari. Op die laatste twee speeldagen worden de prijzen verdeeld.

Lees ook:

- Na 30 jaar komt er een einde aan het indoorsoccertoernooi in Winschoten