Rondje Groningen: de Tweede Wereldoorlog in de herhaling (Foto: Northern Sky Entertainment Canada)

De dag na kerst zijn we aan het uitbuiken of niet? En het programma War Junk ging in herhaling met een aflevering over Groningen en keek daarin naar overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog in onze provincie.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken? 1) War Junk in Groningen Op National Geographic was Tweede Kerstdag de herhaling van het programma 'War Junk' te zien waarin Groningen centraal staat. Het gaat over de tweede wereldoorlog en de sporen die nu nog te zien zijn. Het is online, na een kleine registratie, hier nog terug te kijken of natuurlijk via 'uitzending gemist' op je eigen tv-aanbieder. De eerste uitzending was overigens al in 2015. 2) Boven Heerenveen Gemiddeld gingen er volgens AwayDaysNL 317 uitsupporters per uitwedstrijd van FC Groningen mee in de eerste seizoenshelft van 2018-2019. Daarmee wordt SC Heerenveen met 286 uitsupporters ruimschoots gepasseerd. 3) Aardig jaar voor Virgil Op Twitter blikt Virgil van Dijk terug op het afgelopen jaar en zijn periode bij Liverpool. Zoals hij zelf zegt: 'incredible'. 4) De dag na kerst Is het uitbuiken! Of ben je alweer sportief bezig? 5) Hoogtepunten Even een paar opvallende bezoekers van Groningen Airport Eelde in 2018 op een rij. Wat zal 2019 ons brengen? 6) Meekijken met de schakers In Stad wordt op dit moment het schaakfestival Groningen-Chess georganiseerd. Alles live volgen kan via het liveblog. 7) Ergernissen richting Groningen Op Twitter wordt geklaagd over de korte treinen van Utrecht naar Groningen. De reactie van de webcare van NS is meelevend, er komen excuses en er wordt melding van gedaan. 8) Het jaar van Kraan De Nederlandse Top40 maakte een overzicht van het jaar van 'onze rapper' Kraantje Pappie. Kon minder. Rondje Groningen is er elke werkdag. Eentje gemist? Bekijk dan ook ons archief.