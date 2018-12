Lopend Vuur: Ik ben blij dat kerst er weer op zit

Kerstmis 2018 zit er weer op. Het zijn de dagen van gezelligheid, lekker eten en drinken en samen zijn met degenen die je lief hebt.

De een krijgt er geen genoeg van en de ander is blij dat alle drukte van het boodschappen doen en vooral de verplichte familiebezoeken weer achter de rug zijn.

De stelling in ons Lopend Vuur van vandaag schaart zich achter die laatste gedachte:

Praat mee

Vlees met kerst

Bijna 71% van de stemmers op ons Lopend Vuur van maandag zegt dat met kerst vlees op tafel hoort. Van de 4.252 stemmers zegt dus 29% dat het ook best vegetarisch kan bij het kerstdiner.