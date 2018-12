Vijf dagen lang plaatjes draaien voor stichting 'Wij tegen Kanker'

Een kijkje in de radiostudio in Café de Driesprong. (Foto: Wiebe Klijnstra / RTV Noord)

In Café de Driesprong in Kommerzijl knalt sinds donderdagochtend vijf dagen lang de muziek uit de speakers. Het café is omgetoverd tot een radiostudio, waar de komende vijf dagen geld wordt ingezameld voor de stichting 'Wij tegen Kanker'.

'De kerst is een moment van bezinning waar duidelijk wordt dat sommige naasten niet langer onder ons zijn', zegt organisator Douwe Frankes. 'Iedereen komt ermee in aanraking en kent wel iemand die lijdt aan kanker of daar al aan overleden is. Daarom hebben wij deze radiomarathon georganiseerd.'

René van den Berg, eigenaar van Café de Driesprong, stelt zijn café er graag voor open. 'Om ons heen worden we er inderdaad regelmatig mee geconfronteerd. Heel bitter. Ik denk ook dat dit doel een doel is waar iedereen zich wel mee kan identificeren.'

De geïmproviseerde radiostudio is open voor bezoek, net zoals het Top 2000 café van NPO Radio 2.

'We kunnen zo'n 150 gasten in één keer huisvesten en we hopen dat die ook gaan komen uiteraard', aldus Van den Berg. 'Daarnaast is iedereen welkom om te bellen naar 06-57929700. Dan kunnen ze een plaatje aanvragen of hun eigen verhaal vertellen op de radio.'

Verder zullen er diverse artiesten optreden, zoals de Aduarder volkszanger Arie Meijerman en Evert Baptist.

Frankes vult aan: 'We hopen na deze vijf dagen terug te kunnen kijken op een geslaagde vijfdaagse waarin veel geld is opgehaald voor 'Wij tegen Kanker'. Het is een hoop werk, maar wij hebben er enorm veel zin in.'

De tijdelijke zender is te horen via frequentie 100.7 FM.

