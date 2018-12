Vuurwerkverkoop gaat van start; wat zijn de regels?

Mini-vuurwerkshows en thunder shocks. Dat is het vuurwerk dat we dit jaar willen, zeggen meerdere vuurwerkverkooppunten in onze provincie. Vanaf vrijdag gaat het vuurwerk weer over de toonbank.

De voorverkoop kwam de afgelopen dagen al flink op gang, zeggen de verkopers. 'Ik zie het positief in. De weersvoorspellingen voor de jaarwisseling zijn goed', zegt Erik Giezen van Vuurwerk Giezen in Hoogkerk.

Vuurwerkshow

Het grote, makkelijke vuurwerk is in trek. 'Compoundboxen' verkopen 'als een malle', zegt Patrick de Bruijn van Vuurwerk Outlet Groningen. Deze dozen, met daarin aan elkaar gekoppelde soorten vuurwerk, zijn kleine vuurwerkshows die je in een keer afsteekt.

Bij jongeren zijn de ouderwetse rotjes uit de gratie gevallen. Ze willen nog steeds dat het flink knalt, maar zoeken hun heil nu bij 'thunder shocks'. Dit zijn buisjes, waaruit een lading de lucht in schiet en daar met een harde knal ontploft.

Leeftijd waar vanaf vuurwerk mag worden verkocht: 12 jaar: vuurwerk met zeer weinig gevaar, zoals sterretjes en trektouwtjes

16 jaar: vuurwerk met weinig gevaar, zoals rotjes

18 jaar: vuurwerk met middelmatig gevaar, sierpijlen, harde knallers Vuurwerk dat veel gevaar oplevert mag alleen door professionals worden afgestoken.

Standaard kopen is verplicht

Nieuw dit jaar is dat je verplicht een standaard moet kopen bij vuurpijlen. De meeste winkels rekenen daar een paar euro voor. Als je niet kunt aantonen dat je een standaard hebt, dan krijg je geen vuurpijlen mee.

Verkoper Sander Musch uit Finsterwolde vreest net als andere verkopers dat dit tot discussie leidt bij de kassa. 'Niemand wil graag extra betalen.' Giezen denkt dat het volgend jaar beter gaat. 'Dan weet iedereen ervan af.'

Maximaal 25 kilo

De verkoop van vuurwerk is dit jaar op vrijdag, zaterdag en maandag. Hoewel sommige winkels op zondag open zijn, mag er dan geen vuurwerk over de toonbank gaan. Bij goedgekeurde verkooppunten staat het bordje: 'Verkoop vuurwerk. Roken en open vuur verboden.'

Je mag maximaal 25 kilo vuurwerk hebben. Volgens Ad Nieuwdorp van de politie betekent dit dat je ook niet meer dan 25 kilo in een auto mag vervoeren, ook al zitten er meerdere mensen in de auto. Zelfs in een huis mag niet meer dan 25 kilo liggen. 'Heb je meer, dan heb je als minderjarige al snel een boete van meer dan honderd euro.'

Extra controle

Nieuwdorp raadt consumenten ten zeerste af hun vuurwerk in Duitsland te kopen. Voor veel Groningers is vuurwerk halen in bijvoorbeeld Bunde vaste prik. 'Het is niet gekeurd zoals dat in Nederland wordt gedaan', zegt Nieuwdorp. In Duitsland krijgt vuurwerk, net als in Nederland een CE-keurmerk. Maar in hier komt er nog een extra controle overheen.

Dit jaar is volgens Nieuwdorp 27 procent van het in het buitenland gekochte vuurwerk afgekeurd. De meeste gewonden vallen door dit soort vuurwerk, stelt Nieuwdorp. 'Het valt om en kan zomaar alle kanten op schieten.'

Pijlen steken eruit

De komende dagen gaat de politie extra controleren op vuurwerk dat wordt geïmporteerd uit het buitenland. 'We zien vooral dat mensen te veel vuurwerk meenemen', zegt Nieuwdorp.

Controles zijn soms gemakkelijk voor de politie. 'Vorig jaar stonden er files van mensen die terug kwamen van het vuurwerk kopen. Je kunt dan langs de auto's lopen en ziet de pijlen er bijna uit steken.'

Het vuurwerk mag worden afgestoken op oudejaarsdag vanaf 18.00 uur tot nieuwjaarsdag 2.00 uur. In de stad Groningen en in de gemeente Eemsmond zijn enkele vuurwerkvrije zones.

