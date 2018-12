Vrouw steekt man uit angst met mes: celstraf en schadevergoeding

De steekpartij vond plaats in een woning in Leek (Foto: Jordi Haverdings/112 Groningen)

Een jaar cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk, en een schadevergoeding van ruim duizend euro. Dat is de straf die de rechter een 38-jarige vrouw oplegt voor het steken van een 32-jarige man uit Tolbert.

De vrouw uit Nieuw-Amsterdam kreeg afgelopen juli in een woning aan de Oldenoert in Leek ruzie met de Tolberter. De vrouw trok een mes, waarna het slachtoffer ernstig gewond raakte aan zijn hand.

Mes uit tas

De Tolberter zou zich in de woning met een ruzie tussen de vrouw en haar ex-partner hebben bemoeid. Ook zou hij hebben gedreigd de vrouw de opnieuw prostitutie in te brengen.

De vrouw greep daarop een mes uit haar tas. Ze zou daarmee stekende bewegingen hebben gemaakt richting de schouder van de man. De Tolberter greep het mes van de vrouw af en sneed zo de pees in zijn linkerhand door.

'Prostitutie? Nooit weer!'

De vrouw beriep zich op noodweer, omdat ze zich had moeten verdedigen tegen de man. 'Ik ga nooit meer de prostitutie in, er knapte iets. Ik werd bang', zei de vrouw eerder tegen de rechters.

De rechter vond echter niet dat hier sprake was van noodweer. Daarvoor was haar reactie te buitenproportioneel. De rechtbank vindt zware mishandeling dan ook bewezen.

Drugsproblemen

De vrouw heeft sinds haar veertiende drugsproblemen en belandde vaak op het verkeerde pad. Maar vanaf 2013 bleef ze uit beeld bij politie en justitie.

'Het ging redelijk goed, tot ik een foute man tegenkwam en ik opnieuw de drugs inrolde', zei de vrouw twee weken geleden tegen de rechters.

De rechter hield er in de uitspraak rekening mee dat ze niet eerder met justitie in aanraking is geweest.

Behandeling

De Nieuw-Amsterdamse heeft 168 dagen in voorarrest gezeten en komt in januari vrij. Daarna moet ze van de officier meewerken aan een ambulante behandeling. Zonder de behandeling is de kans groot dat ze weer terugvalt in oud gedrag.

De rechter ging hier in mee en vindt het van belang dat de vrouw zich laat behandelen aan haar psychische- en verslavingsproblematiek.

