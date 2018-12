Haven Lauwersoog profiteert van uitgebaggerd Westgat: het is veel drukker

De haven van Lauwersoog is een stuk drukker geworden sinds het Westgat tussen Schiermonnikoog en Ameland voor de zomer is uitgebaggerd.

Volgens een ruwe schatting is het aantal viskotters dat er afmeert met veertig procent gestegen.

Zeven kotters

Eerder bleven vissers weg bij Lauwersoog, omdat ze de haven door het ondiepe Westgat moeilijk konden bereiken.

'Wat we zien is dat zeven Noordzee-kotters nu zijn teruggekomen, zegt havendirecteur Harm Post. 'En we hopen dat dat aantal het komende jaar verdubbelt'.

Windpark

Het baggeren van het Westgat is niet de enige reden voor de toegenomen drukte in Lauwersoog.

Post: 'Er liggen hier ook veel schepen die onderhoudsmonteurs naar het windpark Gemini boven Schiermonnikoog brengen. Lauwersoog ligt daar dichtbij en afstand is geld'.

Zestig procent

Ook speelt mee dat het een bijzonder goed jaar voor garnalenvissers is geweest. Dat slaat neer in de haven. De garnalenvisser gaan bijvoorbeeld onderhoud plegen aan de motoren en de netten vernieuwen.

Alles bij elkaar opgeteld kun je volgens Post stellen dat de activiteit in de haven de afgelopen maanden met grofweg zestig procent is gestegen, waarvan het grootste deel voor rekening van het uitgebaggerde Westgat komt.

Dichtslibben?

De vraag is of het Westgat op diepte blijft, of weer snel dichtslibt.

Post: 'De meningen lopen daarover uiteen. Er is een groep die zegt dat het systeem zichzelf in stand houdt door de krachtige stroming. Maar een andere groep denkt dat het Westgat binnen de kortste keren weer dichtslibt.'

'Tot nu toe gaat het goed, fingers crossed. Het Westgat is op diepte gebleven, ondanks de drie winterstormen die er zijn geweest'.

Video uit juli 2018: Baggerschip maakt bij Lauwersoog ruim baan voor grote schepen



