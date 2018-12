'Zeehondenpups communiceren net als mensen'

Zeehondenpups roepen om de beurt naar hun moeder. Het klinkt als iets wat heel normaal is, maar het verschijnsel was nog nooit eerder aangetoond. Een onderzoek in Zeehondencentrum Pieterburen bracht dat deze week aan het licht.

Dat de pups gevoel hebben voor ritme en timing, werd ontdekt door dr. Andrea Ravignani. Hij observeerde dat het geluid van zeehondenpups wordt aangepast aan wat andere pups doen. Zijn onderzoek is te lezen in het 'Journal of Comparative Psychology'.

Timing

'Zelfs als de pups nog maar vier weken oud zijn, lijken ze al een zeer precieze en flexibele timing in hun communicatie te vertonen. Het is goed te vergelijken met de afwisseling die we zien in menselijke gesprekken of in een muzikale canon', licht hij toe.

De ontdekking sluit aan bij onderzoek dat het Zeehondencentrum deed naar het gedrag van moeders en pups in het wild. Daaruit bleek dat pups bij meerdere moeders zogen.

Er kan dus worden geconcludeerd dat het voor pups belangrijk is om op te vallen tussen soortgenoten en daarom hun roep aanpassen.

Beter inzicht

Het doel van Ravignani's tweejarige onderzoek is om een beter inzicht te krijgen in de evolutie van taal. Zeehonden behoren, net als papegaaien, tot diergroepen die geluiden kunnen nabootsen.

De resultaten van het onderzoek dragen bij aan een beter inzicht in het gedrag van zeehonden. Met die informatie kunnen de zoogdieren beter beschermd worden.

Lees ook:

- Pieterburen vangt eerste witte zeehondenpup van deze winter op

- 'Laat zeehondenpups met rust'