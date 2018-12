Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Winschoter trekt aan conifeer en neemt gasleiding mee Nadat het gaslek ontstond, werd alles in het werk gesteld om de schade weer te herstellen. (Foto: De Vries Media)

In een tuin aan de Esdoornlaan in Winschoten is donderdagmorgen een gaslek ontstaan. Dat gebeurde toen bewoners een conifeer uit hun voortuin trokken.

´Daarbij is de gasleiding mee omhoog gekomen', laat een woordvoerder van de brandweer weten. De brandweer hoefde alleen ter plaatse te komen om metingen te verrichten. Enexis heeft ervoor gezorgd dat het lek weer gedicht werd. De straat werd tijdelijk afgezet.