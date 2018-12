Een automobilist is donderdagmiddag bij Nieuwe Pekela van de weg geraakt op de N366. Omdat het incident op een hoger gelegen deel van de weg plaatsvond, gleed de auto enkele meters naar beneden.

Het is nog niet bekend of de bestuurder bij het ongeluk gewond is geraakt. De auto, die in een sloot terechtkwam, raakte beschadigd. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgevoerd.