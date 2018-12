Hoekstra langer bij FC Groningen: 'Uiteindelijk eerste keeper worden'

Doelman Jan Hoekstra blijft langer bij FC Groningen. De twintigjarige sluitpost, die de hele jeugdopleiding van de club doorliep, heeft zich tot 2022 aan de club verbonden.

Hoekstra maakt zijn minuten vooral in FC Groningen onder-23, dat uitkomt in de Derde Divisie. Ook is hij sinds kort in beeld bij Jong Oranje. Bondscoach Erwin van de Looi selecteerde de talentvolle doelman in november van dit jaar voor de eerste keer.

'Hartstikke blij'

De doelman is verheugd dat hij langer onder de lat blijft staan bij de Groningers. 'Een paar weken geleden nam de club contact op om te praten over een nieuw contract. Ik ben er hartstikke blij mee dat we eruit zijn gekomen. Het blijft mijn doel om uiteindelijk eerste keeper te worden', aldus Hoekstra.

