Politie zoekt getuigen van vernieling pinautomaat

Een foto van de pinautomaat voordat deze is afgesloten. De geldklep is ontzet. (Foto: Ina Kiel / 112Groningen)

Drie mannen met bivakmutsen hebben een pinautomaat van de ABN-AMRO bank in Ter Apel vernield, in de nacht van eerste op tweede Kerstdag. De mannen hebben niets buitgemaakt.

De politie kreeg om 5.20 uur een melding van de automaat aan de Hoofdstraat in Ter Apel. 'Vermoedelijk zijn de daders toen al korte tijd bezig geweest', schrijft de politie. Toen agenten aankwamen waren de verdachten al weggereden, mogelijk in de richting van Duitsland.

'Het is niet duidelijk of het de bedoeling was de geldautomaat op te blazen of op een andere manier open te krijgen', schrijft de politie. De Explosieven Opruimings Dienst vond geen explosieven.

Op camerabeelden zijn volgens de politie drie mannen in donkere kleding met bivakmutsen op bij de automaat te zien. 'We zijn nog bezig met het zoeken naar meer opnames. Mocht u bij uw woning of zaak een camera hebben, dan horen we dat graag', schrijft de politie, die ook graag in contact komt met mensen die iets verdachts hebben gezien aan de Hoofstraat in Ter Apel.

