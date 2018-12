Graafmachine raakt stroomkabel: dertig huizen in Stad zonder stroom

Bij graafwerkzaamheden in de Groninger wijk Selwerd is een stroomkabel beschadigd geraakt. Daardoor zitten zo'n dertig huishoudens sinds 15.00 uur zonder stroom.

Monteurs van netbeheerder Enexis zijn ter plaatse om de kabel te repareren.

Volgens een woordvoerder van Enexis zal die klus 'in de loop van de middag' geklaard zijn.

'Een eindtijd is altijd moeilijk te geven, maar in dit geval weten we precies waar de schade is ontstaan. Dan is het een kwestie van de grond uitgraven en de kabels weer aan elkaar maken.'