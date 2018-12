Laatste resten clubgebouw Neptunus gesloopt: 'Dit voelt heel dubbel'

Aan het Damsterdiep in Delfzijl zijn donderdag de resten opgeruimd van het afgebrande clubgebouw van roeivereniging Neptunus. Begin deze maand ging de loods, inclusief de vloot van 35 boten, in vlammen op.

De brand is aangestoken, maar de politie heeft de dader nog altijd niet gepakt.

Boten van opa en oma

Voor voorzitter Nathalie Folkers voelt de sloop van het clubgebouw dubbel: 'Aan de ene kant ben ik blij dat het wordt opgeruimd, want het is een stap naar voren om te komen tot een nieuwe accommodatie. Maar het is aan de andere kant heel triest, want er staat nu niks meer.'

Ook voor twee jeugdleden is de brand extra sneu. In tegenstelling tot bijna alle andere leden, hadden de twee allebei een eigen boot, die ze kregen na een schenking van hun grootouders.

'De verzekering vergoedt het bedrag wel, maar er zat emotionele waarde aan vast. Ook al hebben ze straks een andere, het is niet meer de boot die ze van hun opa en oma hebben gekregen', vertelt Folkers.

Flinke donaties

Ondertussen heeft de vereniging tot nu toe al 38.000 euro binnengehaald aan donaties. Zo heeft de club een crowdfundingsactie, waarmee ruim 15.000 euro is binnengekomen.

Ook heeft Neptunus boten gekregen van andere roeiverenigingen, geld voor een nieuwe boot van verschillende maritieme stichtingen, donaties van grote bedrijven in de Eemshaven en tweeduizend euro na een actie in het centrum van Delfzijl afgelopen zaterdag.

'We worden van alle kanten geholpen, maar we zijn er nog niet', zegt Folkers. 'Eén boot kost al gauw 10.000 euro, en daarnaast hebben we riemen, een nieuwe inboedel en een aanhangwagen nodig. Dus we hebben nog vele tienduizenden euro's te gaan.'

Tijdelijk clubhuis

De gemeente gaat volgende maand aan de slag met de voorbereidingen voor een tijdelijk clubgebouw, op een grasveld even verderop. Op de plek van het afgebrande clubgebouw komt uiteindelijk een nieuw gebouw voor de Delfzijlster roeivereniging.

De Stadse roeiverenigingen Gyas en Aegir hebben ondertussen allebei twee skiffs (eenpersoons roeiboten) te leen gegeven, zodat jeugdleden toch weer het water op kunnen om te oefenen voor wedstrijden.

