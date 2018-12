Café in rosse buurt gaat dicht: 'Het wordt steeds moeilijker gemaakt'

Het roemruchte café 't Stoepje aan de Muurstraat in de stad Groningen gaat dicht.

Het was een bekende hoerenbuurt in de binnenstad van Groningen, tot drie jaar geleden de dames moesten vertrekken en de buurt dus niet meer zo 'ros' was.

Peeskamers verwijderd

'In die tijd was er ook veel criminaliteit met drugs, pooiers en tippelaars', zegt eigenaar Sayid Aslan van 't Stoepje. 'Wij hadden rust in onze cafés, maar in de straat konden we er niks aan doen.'

'Toen we nog het Land van Belofte, De Coaster en 't Stoepje hadden, moesten we bij de burgemeester komen. Wij mochten geen junks, dealers of pooiers in ons café laten. Als we dat wel deden, hadden ze onze vergunning in kunnen trekken. Wij houden ons aan de afspraken, en lieten geen junks of pooiers binnen', zegt Aslan.

'Toen de gemeente besloot dat de peeskamers met de dames weg moesten, hebben wij er ook last van gehad. Maar als ze de pooiers, junks en dealers hadden aangepakt, was het heel anders afgelopen dan nu', blikt Aslan terug.

Ik ben er klaar mee Sayid Aslan - eigenaar 't Stoepje

Steeds moeilijker

Het café gaat op 1 januari dicht, Oud en Nieuw wordt er nog wel gevierd. 'Ik ben echte een horecaman. Maar het wordt steeds moeilijker gemaakt. Met alles, zoals rookbeleid', zegt Aslan.

'Als mensen buiten staan te roken, komt over een halfuur of een uur politie. Ze vertellen dan dat mensen aan het klagen zijn. Al die jaren weten mensen toch ook dat hier een café is? Ik ben er klaar mee.'

