Schilderij van Abel Tasman heeft een andere schilder dan werd aangenomen

Het schilderij van Abel Tasman en zijn gezin dat in het Groninger Museum hangt, is niet geschilderd door Jacob Gerritsz Cuyp, zoals altijd is aangenomen. Dirk Dirksz (van) Santvoort is de schilder. Dat blijkt uit onderzoek van het museum.

Het museum deed het onderzoek, omdat het doek niet is gesigneerd en er twijfel bestond over de herkomst. Conservator Egge Knol van het Groninger Museum is ervan overtuigd dat nu de juiste schilder aan het schilderij is toegekend.'

Santvoort is een Amsterdamse schilder. Het portret van Tasman heeft alle kenmerken van zijn hand. Het gaat dan om de opbouw van het schilderij en de manier waarop hij gezichten schilderde.'

Is het Tasman wel?

Twijfel blijft er echter bestaan of het wel de ontdekkingsreiziger uit Lutjegast is die op het schilderij te zien is. Knol: 'Er zijn mensen die zeggen dat dit Tasman niet is. Maar je kunt evengoed beweren dat het hem wel is. Bewijzen van beide stellingen is moeilijk.'

'Vóór Tasman spreekt dat hij getrouwd was en een dochtertje had. Het schilderij stamt uit de tijd van Tasman en het is gemaakt door een Amsterdamse schilder', zegt Knol.

'Tasman woonde destijds in Amsterdam. Dus alles zegt dat hij het is, maar het kan ook iemand anders zijn. Als het Tasman niet is, dan is het een andere Nederlandse ontdekkingsreiziger. In die tijd waren er veel meer Nederlanders die de zeeën bevoeren om nieuw land te ontdekken.'

In bruikleen

Het doek is eigendom van de National Gallery of Australia en de National Library in Canberra en in bruikleen gegeven aan het Groninger Museum. Down under wordt het schilderij beschouwd als nationaal erfgoed en heeft het grote historische waarde.

De gemeente Grootegast en het Groninger Museum hebben er veel tijd en moeite in gestoken om het schilderij eenmalig naar Nederland te halen. Knol waardeert dat: 'Het is toch prachtig dat dit schilderij hier te zien is. Tasman is een van de bekendste Groningers aller tijden. Om dit beroemde portret hier te zien en dat je er niet voor naar Australië hoeft, is geweldig.'

Het schilderij is nog tot en met zondag 6 januari te zien in het Groninger Museum.

