Dode man gevonden in oude school in Winschoten De politie doet onderzoek (Foto: De Vries Media)

In een voormalig schoolgebouw aan de Oudewerfslaan in Winschoten is Tweede Kerstdag een dode man gevonden.

Hoe de man om het leven is gekomen is onduidelijk. De politie doet volop onderzoek. De politie denkt vrijdag meer te weten over de doodsoorzaak van de man.

Foto: De Vries Media