Roel Boomstra kent zijn WK-tegenstander door en door

Dammer Roel Boomstra is gespannen voor zijn WK-match tegen Alexander Schwarzman. Vrijdagmiddag om 13.00 uur begint in Leeuwarden de eerste partij.

'Dat ik wat zenuwachtig ben, is een goed teken. Ik ben wat onrustig en loop wat heen en weer. Maar dat zegt alleen maar dat ik de match belangrijk vind', zegt Boomstra een dag voordat hij begint aan de tweekamp. In 2016 pakte hijzelf de wereldtitel. Vorig jaar raakte hij die weer kwijt.

Vastberaden om te winnen

Hij is vastberaden om de match te winnen tegen de Russische grootmeester. 'In de zomer ben ik aan mijn voorbereiding begonnen.'

'Ik heb heel veel partijen van Schwarzman bestudeerd. En verder heb ik aan mijn eigen spel gewerkt', laat hij donderdag vlak voor vertrek naar Leeuwarden weten.

Tien jaar geleden

De twee rivalen voor de komende weken zullen elkaar daar niet voor de eerste keer de hand schudden. Tien jaar geleden speelde de nog jonge Boomstra ook al een aantal keren tegen Schwarzman.

'Toen heb ik een aantal leerzame nederlagen geleden en die wil ik nu goed maken. Het is gewoon een van de topspelers van de afgelopen dertig jaar. Het is altijd één van de spelers van wie ik de partijen gevolgd heb en waar ik beter van wilde worden', vertelt Boomstra.

Na vier partijen in Leeuwarden gaat de strijd verder in Groningen. In het Van Swinderenhuys zit het duo ook vier keer achter het dambord. De laatste vier partijen zijn in Assen.

