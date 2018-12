Onderwegens: veertig jaar zendpiraat Rocky Montano

De Lenco's met Wegenbouwers, dat is het favoriete lied van Jacob Heinstra alias Rocky Montano. Waarom? 'De tekst is voor mij heel herkenbaar vanwege mijn werk. En bovendien kan ik geen Engels'. Heinstra is al veertig jaar zendpiraat. Tijdens de feestdagen houdt hij een marathon.

De komende weken gaan Joyce Kranenborg en Sergej in 't Veen elke dag onderwegens op zoek naar alles wat er tijdens de feestdagen leeft en speelt in Groningen.

In Eenrum op een verbouwde zolderkamer bevindt zich de studio van de Vrienden van Rocky. 'We zijn nu een evenementenzender', vertelt Heinstra. Veertig jaar geleden ben ik als geheime zender begonnen. Het was echt geheim want niemand wist waar ik zat.'

Dikke boetes

'Tegenwoordig zijn we legaal. Dan weten we zeker dat we het volhouden. De boetes voor een illegale zendamateur kunnen tegenwoordig oplopen tot 45.000 euro. Maar in de meeste gevallen is het zo'n 2.000 euro tot 5.000 euro. Nou, die boetes zijn me ook dik genoeg.'

De Vrienden van Rocky

Heinstra is van 20 december tot 1 januari 24 uur per dag in de ether. 'Gelukkig zit ik niet in m'n eentje, dat is niet te doen', vertelt hij. 'Ik heb mijn twee zoons Marcel en Patrick. Zij zijn ook met de piraterij opgegroeid. Ook de zwager van mijn oudste zoon is er helemaal gek van.'

Verzoekjes draaien

Tegenwoordig heeft Heinstra een professionele studio, gebouwd door zijn zoon Marcel. Waar ook de lp's en cd's gedraaid kunnen worden. 'Vroeger luisterde ik altijd naar Kees Kremer, iedere maandag op de Rono met Radio Rona Lisa.' De Eskimo's (ook bekend als het Sneeuwbaltrio) hebben er nog een plaatje van gemaakt. 'Die blijft prachtig'.

Maar niet alle verzoekjes kon Heinstra vroeger meteen draaien. 'Toen ik nog vrijgezel was en er werd een plaatje aangevraagd die ik niet had, had ik die de volgende dag wel. Toen ik geen vrijgezel meer was veranderde dat.'

Piratenvirus in de familie

Door de piraterij heb ik mijn vrouw leren kennen. Ze werd mijn telefoniste en ze is nooit meer weggegaan. Toen de jongens erbij kwamen werd het financieel wel lastiger om telkens nieuwe platen te kopen.'

'Liefde voor muziek is bij ons alle twee gebleven. Eigenlijk bij ons alle vier. Ze hebben allebei een vriendin, één die komt ook weer uit de piraterij en die andere die went er ook aan nu.'

