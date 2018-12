Tientallen nieuwe banen bij douane door brexit

Ook in de provincie Groningen komen er tientallen banen bij de douane bij, nu de dienst zich voorbereidt op de brexit.

Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Financiën, waar de douane onder valt.

Wervingscampagne

De douane is bezig met een grote wervingscampagne in verband met het zeer waarschijnlijke vertrek van Groot Brittannië uit de EU.

Daardoor zijn er honderden nieuwe medewerkers nodig voor de grensbewaking op onder meer Schiphol en in de Rotterdamse haven.

In Groningen gaat het volgens de woordvoerder vooral om administratieve functies, maar worden er ook geüniformeerde beambten geworven voor fysiek toezicht.

Brexit

Staatssecretaris van Financiën Snel zegt dat er bij een vertrek van de Britten uit de Europese Unie zonder afspraken over het verkeer van personen en goederen ongeveer 900 douaniers extra nodig zijn.

Die zijn er op het uur U, 29 maart, nog niet. Er zijn dan naar verwachting ongeveer 300 mensen aangenomen en opgeleid. Die kunnen de eerste effecten van de brexit aan. Pakweg 500 mensen die op dat moment in opleiding zijn, stromen later in.

