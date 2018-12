Ajax-aanvaller Kaj Sierhuis op weg naar FC Groningen (update)

FC Groningen gaat zich versterken met Ajax-aanvaller Kaj Sierhuis. Hij wordt voor een half jaar gehuurd van de Amsterdammers. De Groningers hebben tevens een optie tot koop op Sierhuis bedongen.

Sierhuis is de derde aanwinst voor de FC in een week tijd en sluit zo snel mogelijk aan bij de ploeg van Danny Buijs. De aanvaller, die in de eerste seizoenshelft bij Jong Ajax viermaal tot scoren kwam, geniet momenteel van een vakantie in Italië.

Eerder deze week werd al bekend dat Ilias Bel Hassani van AZ en Thomas Bruns van Vitesse op huurbasis naar FC Groningen komen. De komst van Ajacied Dani de Wit, die in de wandelgangen met FC Groningen in verband gebracht werd, is volgens directeur Hans Nijland niet aan de orde.

Geïnteresseerd

Dat de komst van Sierhuis zo goed als beklonken is, houdt in dat Mateo Cassierra waarschijnlijk de omgekeerde weg bewandelt. 'Daarover zijn we met elkaar in gesprek', meldt Nijland.

Hij noemt het dood- en doodzonde dat Cassierra zijn draai bij FC Groningen nooit helemaal heeft weten te vinden. 'Ik heb het daar ook veel met Henk Veldmate (hoofdscout bij Ajax, red.) over gehad. We hoopten dat zijn doelpunt tegen Excelsior iets zou veranderen, maar dat was helaas niet het geval', betreurt Nijland.

Nog niet uitgewinkeld

FC Groningen is, naast de komst van Sierhuis, Bel Hassani en Bruns, nog steeds niet uitgewinkeld. Volgens Nijland is FC Groningen bezig met nog een aanwinst. Details daarover wil hij echter nog niet prijsgeven.

FC Groningen wil de nieuwe selectie voor 3 januari compleet hebben.

Update: Er is een reactie van FC Groningen-directeur Hans Nijland geplaatst.

