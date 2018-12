Deel dit artikel:













Beduusd door onverwacht compliment van koning (Foto: RTV Noord)

Ze loopt nog in haar ochtendjas, als ze op Eerste Kerstdag door de pers wordt gebeld. Vervolgens staat Anne Hilderink beduusd in de kamer. De koning heeft haar project genoemd in zijn kersttoespraak.

In dit artikel zetten we de meest bijzondere fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord. 'Ik was compleet verrast', vertelt Hilderink van dorpscoöperatie Klooster&Buren. 'We wisten dat de koning het bezoek waardeerde. Maar dat het op deze manier naar ons terugkomt is fantastisch.'

Hoe is Trilploat onstaan? Alle 50 Goud staat voor de deur. Daarom doken we in de geschiedenis van de Groninger popmuziek. Vandaag: Wat Aans met Trilploat.

Derk kan niet van de spekkendikken afblijven Kerst in net achter de rug, sommigen moeten er nog niet aan denken. Maar in Sellingen zijn ze al in de stemming. Spekkendikken Derk...

Wie zijn de potentiële Groningers van het Jaar? Sarèl de Jong, Pieter Smit en Henk de Jong zijn genomineerd voor de titel Groninger van het Jaar. Zij ontvingen 800 van de 3500 nominaties. Nu stellen ze zich voor.

