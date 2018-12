Deel dit artikel:













Martini Ziekenhuis compleet rookvrij: medewerkers en patiënten mogen niet meer roken (Foto: Jos Schuurmans / FPS | Beeldbewerking RTV Noord)

Medewerkers, patiënten en bezoekers mogen vanaf 1 januari niet meer roken in en rond het Martini Ziekenhuis in Stad. Vanaf de eerste dag in 2019 is het complete ziekenhuisterrein rookvrij.

Het ziekenhuis vindt dat het als gezondheidsinstelling een voorbeeldfunctie heeft en de maatschappelijke plicht om ongezonde leefgewoonten te bestrijden. Helpen met stoppen 'We zien hier in het ziekenhuis heel direct de negatieve gevolgen van roken voor de gezondheid. We willen daarom onze patiënten, medewerkers en bezoekers helpen met stoppen.' 'Daar hoort bij dat er nergens meer op het terrein gerookt wordt, zodat niemand meer geconfronteerd wordt met tabaksrook', zegt bestuurslid Ton Tiebosch van het Martini Ziekenhuis. Nicotinepleisters Voor rokende patiënten komen nicotinepleisters ter beschikking. Ook zijn er drie rookstopconsulenten aanwezig die patiënten helpen om te stoppen. Ook kan roken hoog in het patiëntendossier genoteerd worden, zodat roken als een verslaving kan worden aangemerkt. Tijdens werktijd Van de drieduizend medewerkers in het Martini roken er een kleine driehonderd. Die mogen straks per 1 januari tijdens werktijd niet meer roken. Het ziekenhuis biedt deze groep gratis deelname aan een cursus stoppen met roken. Lees ook: - Een rookvrij schoolplein: 'Goed voorbeeld doet goed volgen'

