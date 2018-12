Zonnepark Finsterwolde: 'zwartboek' gooit opnieuw olie op het vuur

Initiatiefnemers van een zonnepark in Finsterwolde en verschillende inwoners staan verder bij elkaar vandaan dan ooit tevoren. Leden van een werkgroep hebben de afgelopen dagen een zwartboek door de brievenbussen gegooid.

In dat zwartboek, een folder van vier pagina's, pleit de 'werkgroep alternatieve energie Finsterwolde' tegen de mogelijke komst van een zonnepark van 15 hectare, aan de rand van het dorp.

Grondeigenaar Harm Evert Waalkens is het niet met de tegenargumenten eens. Die vindt dat het park er gewoon moet komen.

Draagvlakonderzoek

Volgens de werkgroep wordt binnenkort het draagvlak voor het park onderzocht. De plannen voor het park zijn, zo vindt de groep, 'heel ondemocratisch tot stand gekomen'.

'Waar maken mensen zich druk om?'

Waalkens is de eigenaar van het stuk land waar het park moet komen te staan. 'Het overgrote deel van Finsterwolde zegt: dit moet gewoon doorgaan, waar maken die mensen zich druk om?'

'We hebben natuurlijk een ongoing discussie over dat park met het dorp. De verwijten naar mij waren erg persoonlijk, en dat heeft me erg gekwetst. Maar het is nu aan de politiek, en ik ga er vanuit dat het park er komt', zegt Waalkens.

Een foto van het zwartboek. Tekst gaat verder onder de foto.



Voordelen

Volgens de grondeigenaar zijn er ook voor de inwoners van Finsterwolde voordelen aan het park. 'Ze kunnen, in welke vorm dan ook, participeren in het opwekken van duurzame energie.'

'Bovendien levert het, al is het van korte duur, werkgelegenheid op. En het park wordt omringd door bloemenweides. Het wordt weggewerkt in het landschap op een manier dat de biodiversiteit versterkt wordt.'

'Toeristen blijven weg'

De schrijvers van het zwartboek zien juist veel nadelen. 'Het hele dorp wordt er lelijker van en toeristen zullen zeker wegblijven', is te lezen in het zwartboek.

'Het zou zo erg zijn als het park er komt', voegt Richard Goet van de werkgroep eraan toe. 'Er zijn allerlei procedures niet goed gevolgd. De kwestie splijt het dorp.'

Toekomst

Ondanks de tegenstand hoeft Waalkens de andere inwoners niet over te halen, vindt hij zelf.

'Finsterwolde is mans genoeg om daar eigenstandig een oordeel over te vellen.' Veel inwoners van het dorp vinden volgens hem dat men zich moet richten op de toekomst. 'En dit park is een onderdeel daarvan.'

