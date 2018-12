Deel dit artikel:













Hoe is Trilploat ontstaan? (Foto: RTV Noord)

'Het is hier gebeurd. Het sterke punt van Wat Aans is altijd dat ze nooit komen om zomaar muziek te maken, die komen altijd met een plan. En nu was het plan: Trilploat', zegt producer Jeroen Russchen.

'Trilploat is gemaakt met betrekking tot de aardbevingen', zegt zanger Rik Baptist. 'We hebben veel Groningers in beeld gezien de afgelopen jaren. We dachten: dat kan ook wel wat aans.' Bekijk de video hieronder: