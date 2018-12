Ruzie in de bus eindigt in zware mishandeling

De politie is op zoek naar getuigen van een ruzie tussen een groep mensen vorige week vrijdagavond bij een bushalte aan de Nieuwe Rijksweg in Vries.

De ruzie ontstond al in de bus naar Vries. Nadat de groep was uitgestapt, ontaardde de ruzie in een vechtpartij. Daarbij liep een persoon ernstige verwondingen op in het gezicht.

De politie heeft twee verdachten aangehouden. Hun rol in de ruzie en mishandeling wordt onderzocht.