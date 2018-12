Deel dit artikel:













Gevangenisvacatures Ter Apel: 'Deel plekken ingevuld' (Foto: Jos Schuurman/FPS)

De gevangenis in Ter Apel is nog altijd bezig met de zoektocht naar personeel. 'Een deel van de vacatures is ingevuld', zegt een woordvoerder van de Penitentiaire Inrichting.

Geschreven door Marten Nauta

Verslaggever

Eerder dit jaar had het detentiecentrum 27 vacatures, die onder meer zijn ontstaan omdat de gevangenis groeit. 'Rest vacatures wordt ingevuld' De gevangenis verwacht de rest van de vacatures de komende weken in te vullen. 'We zitten volop in de (afronding van de) selectieprocedure', zegt de woordvoerder. 'Het is een procedure die best wat tijd vergt.' Vijftig extra celplaatsen De gevangenis krijgt komend jaar vijftig extra celplaatsen. Nu zijn er nog 384 bedden, dat worden er 434. Er worden geen cellen bijgebouwd: cellen waar nu één gedetineerde in zit, worden straks door twee gevangenen bewoond. De extra plaatsen zijn nodig in verband met een verhuizing van Schiphol naar Ter Apel. Het Huis van Bewaring dat nu nog op Schiphol vreemdelingen huisvest, komt namelijk naar onze provincie. Lees ook: - Ruim tweehonderd mensen willen baan in gevangenis Ter Apel