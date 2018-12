Aantal luchtreizigers op 'Eelde' gestegen

Groningen Airport Eelde heeft afgelopen zomer meer passagiers verwerkt dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal arriveerden en vertrokken 79.000 passagiers, een stijging van bijna zeventien procent ten opzichte van het derde kwartaal een jaar eerder.

Uit de cijfers van het CBS blijkt ook dat de noordelijke luchthaven in groei achter blijft bij het vliegveld van Maastricht/Aken. Daar is het aantal bestemmingen dit jaar aanzienlijk uitgebreid, wat deze zomer resulteerde tot 135.000 passagiers, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

Schiphol

Ook op de andere Nederlandse luchthavens was het drukker dan in voorgaande jaren. Schiphol zag in het derde kwartaal bijna twintig miljoen passagiers aankomen en vertrekken, dik één procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Eindhoven en Rotterdam

Ook in Eindhoven en Rotterdam was het nog nooit zo druk. Eindhoven Airport verwerkte bijna 1,9 miljoen passagiers, ruim tien procent meer dan een jaar eerder. Vanaf Rotterdam The Hague Airport vlogen 686.000 mensen, wat neerkomt op een groei van bijna negentien procent.

