Vuurwerkverkoop is gestart: in Duitsland staan ze al in de rij

De vuurwerkverkoop is weer begonnen. Afsteken mag nog niet, dat kan pas op oudjaarsavond. Maar de echte liefhebbers malen daar niet om. 'Die zetten het thuis in de kamer neer en gaan er dan naar kijken', zegt Erik Giezen.

Hij verkoopt vuurwerk vanuit zijn rijwielzaak in Hoogkerk. 'De omhulsels zijn tegenwoordig zo mooi, daar genieten ze al van.'

'De voorpret is ook belangrijk'

Vrijdagochtend om zeven uur ging zijn winkel open. 'Toen waren de eerste liefhebbers er al om het vuurwerk te bewonderen en mee te nemen. De voorpret is ook belangrijk, voor de liefhebbers die er al maanden mee bezig zijn.'

Duits vuurwerk

Net over de grens met Duitsland, in Bunde, staat net als in andere jaren alweer een rij bij de supermarkt waar vuurwerk verkocht wordt en worden de winkelwagentjes volgeladen.

Vuurwerk kopen over de grens wordt overigens afgeraden. 'Het is niet gekeurd zoals dat in Nederland wordt gedaan', zei Ad Nieuwdorp van de politie daarover donderdag tegen RTV Noord. In Duitsland krijgt vuurwerk, net als in Nederland een CE-keurmerk. Maar hier komt er nog een extra controle overheen.

Volgens Erik Giezen besteedt de gemiddelde consument zo'n 100 tot 125 euro aan vuurwerk. 'De meeste mensen kopen van alles wat: knal- en siervuurwerk. En ook wat voor de kinderen erbij.'

Wat is de vuurwerktrend?

Dé trend van dit jaar is het zogenaamde compoundvuurwerk. 'Je hebt dan een complete vuurwerkshow, die je in één keer kunt aansteken. Alles zit in één box, dan zit je niet meer met allemaal losse potjes. En het is stabiel, het kan niet omvallen.'

