Lopend Vuur: Ik doe aan goede voornemens

Nog een paar dagen en dan start weer een nieuw kalenderjaar. Dat gaat voor veel mensen gepaard met goede voornemens.

Stoppen met roken, meer bewegen of die overtollige kilo's er voor de lente af diëten.

Niet iedereen doet aan goede voornemens. Soms omdat ze niet nodig zijn, maar bijvoorbeeld ook omdat 1 januari misschien wel helemaal geen goede dag is om te beginnen.

Hoe zit dat bij jou? Ons Lopend Vuur van vandaag:

Mocht je wel doen aan goede voornemens dan zijn we wel benieuwd hoe goed je bent in het volhouden.

Onderzoek wijst uit dat het meestal geen succesvolle missie is namelijk en dat er na een paar weken alweer gestopt wordt met de verandering.

Praat mee

