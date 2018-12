Rondje Groningen: de Top 2000 op zijn Gronings

Een bekende verslaggeefster stopt, we zetten tradities op een rij en er is ook alvast een handig schema voor Eurosonic. Daar ga je goed het weekend mee in!

1) De Top 2000 op zijn Gronings

Leuk gevonden door de Stadse website Click't: bekende muzieknummers bekeken door een Groningse bril. Zo kijk je toch heel anders naar de Top 2000.

Aardige vondsten:

1. Great baals of eier - Jerry Lee Lewis

2. Mamamini - Abba

3. Vindicat Stevens - Father and Samson

2) Dat je het weet

Hoeveel mensen zouden zich er zeker aan houden?

3) Vuurwerk boven Sappemeer

Met een nieuwe webcam in Sappemeer kun je niet alleen het weer in de gaten houden, maar straks natuurlijk ook het vuurwerk. Natuurlijk hebben wij ook nog een paar webcams in de aanbieding.

4) Tradities op een rij

Sanne Meijer heeft op haar website een overzicht van de Groningse tradities rondom Oud en Nieuw. Niet alleen spekkedikken bakken, maar ook snikjongens, slepen en kloksmeer bijvoorbeeld.

5) Bedankt voor de overlast

Beter een goede buur dan een verre vriend luidt het spreekwoord. Bé heeft het wat dat betreft getroffen.

6) Fastfood

En dan hebben we het nog niet over de andere fastfoodketens die ook verschillende restaurants in Stad en omgeving hebben.

7) Na 34 jaar is het kloar

NOS-verslaggeefster Pauline Broekema stopt er na 34 jaar mee. Ze is geboren in Groningen en is hier nog vaak te vinden. Bij de NOS staat een uitgebreid overzicht van haar werk. Haar laatste reportage gaat vanavond ook over een portret van een jonge Groninger die juist kiest voor een toekomst in aardbevingsgebied.

8) Doe er je voordeel mee

Een uitgebreid schema met opmerkingen voor de liefhebbers van Eurosonic.

