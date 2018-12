Dakloze jongen is dankbaar voor alle steun: 'Ik wil een nieuwe start maken' (update)

De 20-jarige dakloze jongen die op dit moment verblijft in een Gronings hotel, is blij met alle aandacht voor zijn situatie.

'Dit is het beste kerstcadeau dat ik heb gekregen. Alle positieve aandacht en lieve reacties die het teweeg bracht deden me goed', zegt Mathijs, zoals de Groningse jongen heet.

Kerstverhaal

De jongen komt uit Groningen, is er ook geboren en zwerft al 22 weken door de stad. Fotograaf Joram Krol zag hem liggen in de stationshal en legde hem op de gevoelige plaat vast.

Toen een assistent-manager van een hotel de foto onder ogen kreeg, bood hij Mathijs spontaan een hotelkamer voor de kerstdagen aan.

Na berichtgeving van RTV Noord en andere media kwamen er donaties binnen, waardoor hij tot 1 januari in het hotel kan blijven.

Permanente woonplek

Nu de dakloze tijdelijk een dak boven zijn hoofd heeft, kan hij weer aan de toekomst denken.

'Er worden nu stappen gezet zodat ik een permanente woonplek kan krijgen. Ik denk dat het een kans is om een nieuwe start te maken.'

Donaties (update)

Om alle hulp in goede banen te leiden, had de jongen een crowdfundactie opgezet. Met het opgehaalde geld wilde hij onder meer meubels kopen voor zijn toekomstige woning.

Op die actie is hij inmiddels teruggekomen. Het bericht op Facebook is offline gehaald én de crowdfundactie wordt nog offline gehaald.

'Ik las in de reacties op het nieuws dat veel mensen me willen helpen. Ik wil iedereen bedanken voor alle hulp die aangeboden wordt', zei hij hier eerder nog over tegen RTV Noord.

Actie afgeraden

Siebe Zwerver van Stichting Straatwijs begeleidt Mathijs bij zijn terugkeer in de samenleving.

Hij zegt dat het goed met de jongen gaat, maar raadde de inzamelingsactie al af. 'Hij weet niet hoeveel media-aandacht er voor zijn verhaal is geweest en welke gevolgen dat kan hebben.'

We hebben het bericht een update gegeven nadat Mathijs besloot zijn actie af te blazen en niet meer met volledige naam genoemd wilde worden.

Lees ook:

- Dakloze jongen mag kerstdagen in hotel doorbrengen: 'Zijn situatie ging me aan het hart'

- Dakloze jongeman mag tot en met de jaarwisseling in hotel blijven