Pieter Smit is de Groninger van het Jaar 2018

Met 42 procent van de stemmen is wijlen burgemeester Pieter Smit uitgeroepen tot Groninger van het Jaar 2018. Dat is vrijdagavond bekendgemaakt in Noord Vandaag op TV Noord.

Smit werd in 1963 geboren in Delfzijl, maar overleed dit jaar op 10 april geheel onverwacht op 54-jarige leeftijd aan een hartstilstand in zijn woning in Scheemda.

Hij was zeer geliefd bij de inwoners van Oldambt, waar hij op 1 september 2010 werd geïnstalleerd als burgemeester.

Jeroen Smit, zoon van Pieter, zei eerder over de nominatie: 'Dit is een eerbetoon aan de dingen die hij heeft gedaan. Je ziet op deze manier ook hoe geliefd hij was en hoeveel mensen hem eigenlijk ook nog steeds missen.'

Veel stemmen

Tijdens de verkiezing kon iedereen eerst een nominatie aandragen. Dat werd dit jaar meer dan 3500 keer gedaan, een record.

Uiteindelijk bleef Pieter Smit bleef samen met actievoerder Henk de Jong en wereldkampioen kickboksen Sarèl de Jong als kandidaat over.

Iedere kandidaat begon qua stemmen weer op nul en in een periode van vijf dagen werd er vervolgens meer dan 15.800 keer gestemd op de Groninger van het Jaar. Vorig jaar werd er 'slechts' ruim tienduizend keer gestemd.

Van al die stemmen ging dus 42 procent naar Smit. Met 37 procent eindigt Henk de Jong op plek twee en met 21 procent Sàrel de Jong op plek drie.

Eerdere winnaars

Met het winnen van de titel Groninger van het Jaar komt Smit te staan in een lange erelijst:

2017: Freek de Jonge

2016: Henry Hoving en Kevin Roggeveld (postuum)

2015: Hans Nijland

2014: Hannie Havenga

2013: Arjen Robben

2012: John Veldt

2011: Dick Haveman (postuum)

2010: Ranomi Kromowidjojo

2009: Gebroeders Sannes

2008: Anita Pepping en Théa Plenter (postuum)

2007: Erik Nevland

2006: Ron Jans

2005: Pé Daalemmer & Rooie Rinus

2004: Arjen Robben

2003: Ron Jans

2002: Imca Marina

2001: Herman Brood (postuum)

2000: Oompie Koerier (Barteld Grofsmid, postuum)

Bekijk de hele lijst op de website van Groninger van het Jaar.

Lees ook:

- Groninger van het Jaar: de nagedachtenis van wijlen burgemeester Pieter Smit

- Dit zijn de drie kandidaten voor Groninger van het Jaar 2018