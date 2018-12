Wildeman groeit fors door overname Koopman Warehousing

Het snelgroeiende bedrijf Wildeman Storage & Logistics uit Delfzijl neemt per 1 januari Koopman Warehousing BV over. Met de overname van het in Hoogezand gevestigde bedrijf zijn enkele miljoenen gemoeid.

De overname geeft Wildeman beduidend meer mogelijkheden. De opslagruimte voor pallets neemt toe van 2.500 naar 25.000. Tien medewerkers komen bij Wildeman in dienst en naar verwachting worden drie nieuwe arbeidsplaatsen gerealiseerd. Koopman Warehousing BV maakt deel uit van de Koopman Logistics Group uit Leek.



Gevaarlijke stoffen

Wildeman is eind 2015 begonnen op het Chemiepark in Delfzijl en verzorgt de opslag, overslag, herverpakking en logistiek van gevaarlijke stoffen. Deze voorziening bestond nog niet en het voorzag al snel in een behoefte. Door de groei werd onder andere al samengewerkt met Koopman.

Minder kosten

Los van het feit dat het economisch goed gaat is kostenreductie een belangrijke groeifactor. Het dicht bij kunnen opslaan van gevaarlijke stoffen betekent voor de bedrijven op het Chemiepark een kostenbesparing, omdat containers voor opslag niet meer naar Veendam, Westerbroek of zelfs Coevorden gebracht hoeven worden.

Wij zijn in drie jaar tijd gegroeid van nul naar ruim twintig man en willen verder doorgroeien Jos Wildeman - directeur Wildeman Storage & Logistics

Overname logisch

Directeur Jos Wildeman over de ontwikkeling van zijn onderneming. 'Wij zijn in drie jaar tijd gegroeid van nul naar ruim twintig man en willen verder doorgroeien. Het exploiteren van dit warehouse past niet in de strategie van Koopman en we deden al wat samen. Dan is een overname een logische stap.' Koopman zal zich verder richten op haar transportactiviteiten.

Containerterminal

Wildeman vindt de aanwezigheid van een containerterminal in Westerbroek nabij Koopman Warehousing een belangrijk gegeven. 'Dat biedt ons nieuwe mogelijkheden, omdat we in Delfzijl niet kunnen overladen op een schip. Daar komt bij dat Hoogezand geografisch gunstig ligt. Het brengt ons een snelle hub naar de haven van Rotterdam. Wat een basis is om internationaal te gaan opereren.'

Drieduizend

Van de 25.000 palletplaatsen in Hoogezand zijn drieduizend speciaal voor gevaarlijke stoffen. De loods en de bunkers die hier geschikt voor zijn hebben een automatische blusinstallatie. Verder zijn er maatregelen getroffen om ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen.

Lees ook:

- Wildeman gaat flink uitbreiden op het chemiepark Delfzijl (2017)