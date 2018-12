Overzicht: Nieuwjaarsduiken in Groningen

Met het aanbreken van het nieuwe jaar worden er op 1 januari ook in onze provincie nieuwjaarsduiken georganiseerd. Waar die worden gehouden, lees je in dit overzichtsartikel.

Appingedam - 14.00 uur

Locatie: Damsterdiep achter Nicolaïkerk.

Kosten: gratis

Inschrijven: vanaf 13.00 uur in café De Doofpot

Blauwestad - 13.00

Locatie: Strand Zuid

Kosten: 2 euro

Inschrijven: ter plaatse

Burum - 12.00

Locatie: Haven De Dwinger

Kosten: onbekend

Garnwerd - 13.00

Locatie: 't Woaterbörgje

Kosten: gratis

Groningen - 12.00 uur

Locatie: Kardingerplas, bij Bieskemaar 2

Kosten: donatie

Groningen - 14.30

Locatie: Hoornse Plas

Kosten: 3 euro of 10 statiegeldflessen

Inschrijven: ndhoornseplas@gmail.com

Lauwersoog - 13.00

Locatie: Restaurant het Booze Wijf, Strandweg 1

Meerstad - 12.05 uur

Locatie: Strand Meeroevers

Kosten: gratis

Inschrijven: tot 27 december 2018 via info@meerstad.eu

Nieuwe Pekela - 14.00 uur

Locatie: Heeresmeer, Rondweg

Kosten: gratis

Inschrijven: ter plaatse vanaf 13.30 uur

Ter Apel - 12.00 uur

Locatie: Moekesgat

Kosten: gratis

Inschrijven: ter plaatse vanaf 11.00 uur.

Usquert - 15:00 uur

Locatie: IJsbaanterrein aan de provinciale weg

Kosten: onbekend

Inschrijven: j.slager17@kpnplanet.nl

Deelnemers worden verzocht een hoofddeksel op te doen tijdens de duik.

Wagenborgen - 15.00 uur

Locatie: Proostmeer, Elzen

Kosten: gratis

Inschrijven: nieuwjaarsduikwagenborgen@gmail.com

Deelname is vanaf 12 jaar oud. Kinderen onder de 16 moeten onder begeleiding van een volwassene.

Zuidbroek - 15.00

Locatie: Botjeszandgat

In Delfzijl gaat de nieuwjaarsduik dit jaar niet door, omdat het tij tegen zit. Deelnemers moeten daardoor zo ver de Eems in, dat er gevaar voor wegzakken in het slib is.

Aanvullingen op dit bericht? Mail naar internet@rtvnoord.nl.

Lees ook:

- Nieuwjaarsduik Delfzijl afgelast vanwege 'slibgevaar'