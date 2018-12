Deel dit artikel:













'Niet van echt te onderscheiden' nepvuurwapens gevonden De in beslag genomen spullen (Foto: Facebook politie Ommelanden Midden)

In een woning aan de Groen van Prinstererstraat in Hoogezand zijn vrijdagmiddag door de politie nepwapens in beslag genomen. Een 44-jarige man die in het pand was, is aangehouden.

De politie schrijft op Facebook dat het bij de woning ging kijken, omdat er aanwijzingen waren dat er (nep)wapens zouden liggen. Nep-uzi Binnen werden drie stroomstootwapens en een aantal 'niet van echt te onderscheiden' nepvuurwapens gevonden, waarover een nep-uzi.