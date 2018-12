Meerdere KNMI-stations defect in aardbevingsgebied

Verschillende meetstations van het KNMI in het aardbevingsgebied laten het sinds oktober afweten. Het gaat onder meer om de stations in Delfzijl, Middelstum en Baflo.

De meetpunten registreren waar een aardbeving precies was en hoe sterk de grond trilde.

Het seismogram van het meetstation in Delfzijl laat sinds 8 oktober geen data meer zien. In Middelstum ligt hij er sinds 2 oktober al uit.

Netwerkprobleem

Volgens een woordvoerder van het KNMI hebben de stations last van een netwerkprobleem. Het heeft volgens het instituut geen invloed op de meting van aardbevingen:

'We hebben in totaal 84 meetstations in het gebied, De laatste aardbeving in het gebied is gemeten door vijftien tot twintig stations. Als daar een enkele het niet van doet, heeft dat geen invloed op het hele netwerk.'

Automatische melding

Het KNMI kan nog niet zeggen wanneer de stations het weer doen: 'We weten ervan, want we krijgen daar een automatische melding van. We zijn ermee bezig om het op te lossen.'

Het gaat om de volgende meetstations: - G134 Middelstum sinds 02-10-2018

- G594 Oude Pekela sinds 06-12-2018

- G634 Delfzijl sinds 08-10-2018

- G664 Haren sinds 30-10-2018

- G780 Baflo sinds 25-10-2018

- NE117 Finsterwolde sinds 20-11-2018

