Dit weekend in Groningen: Top2000 in de kerk en wandelen langs Stad

Alweer weekend? Zo kan het inmiddels al wat voelen, want voor veel mensen lopen de dagen een beetje door elkaar door alle feestdagen.

Maar: ja, het is echt vrijdag en het weekend staat wederom voor de deur. Wij hebben een paar tips voor je.

Oudejaarsduik

Niet een nieuwjaarsduik, maar een oudejaarsduik. Die wordt zaterdag om 19:00 uur georganiseerd bij zwembad de Woldzoom in Doezum. Fris het jaar uit dus! Meer informatie op Facebook.

Top2000-kerkdienst

Terwijl de echte Top2000 op NPO Radio 2 nog in volle gang is, kun je zondag in Appingedam om 09:30 uur naar een kerkdienst in de Nicolaïkerk die in het teken staat van de 'lijst der lijsten'. Een selectie van nummers uit de Top2000 zal te horen zijn en worden gezongen. Meer info op Facebook.

Rondlopen tussen de orchideeën

Wie zin heeft om rond te lopen door de tuinen en kassen van Reinhart Orchideeën in Haren is tot oudejaarsdag van harte welkom. Er wordt uitleg gegeven over het kweken van de planten, je kunt ook verschillende vogels en vissen bekijken en er is een expositie met schilderijen, keramiek en foto's. Meer informatie op de website.

Wandelen langs de stad

Tussenland is een luisterwandeling langs de stadsrand van Groningen. Theatermaker Sijas de Groot neemt je mee naar het grensgebied waar stad en land elkaar ontmoeten. Hoe heeft de omgeving ons als mens gevormd? En welke invloed hebben veranderingen op onze herinneringen? Zaterdag en zondag is de wandeling te maken, maar volgende week ook nog een paar dagen. Kosten zijn wel 10 euro.

Kerstplaza

In Martiniplaza is er ook dit weekend weer een kermis onder de noemer Kerstplaza. Na het betalen van entree (15 euro) kun je één keer in alle attracties. Ook bij slecht weer is alles open, want all atracties staan binnen. Geen regen in je gezicht dus als je aan het ronddraaien bent.

Goed weekend!