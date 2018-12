Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Oud-directeur Geert Teis definitief aan de slag bij Omrop Fryslân Nina Hiddema als directeur van Geert Teis (Foto: Archief RTV Noord)

Ze was er al interim-directeur, vanaf 1 januari is Nina Hiddema ook definitief de nieuwe directeur van Omrop Fryslân. De 55-jarige Hiddema was in het verleden onder meer directeur van theater Geert Teis in Stadskanaal.

Eerder was Hiddema hoofd varia bij RTV Drenthe en werkte ze jarenlang in verschillende functies bij landelijke televisieproducties en omroepen. Ook is zij lid van de raad van toezicht van de Hanzehogeschool Groningen. 'Ik heb de afgelopen maanden de Omrop leren kennen als een mooie en bijzondere organisatie', zegt Hiddema tegen Omrop Fryslân. Lees ook: - Oud-directeur Geert Teis nu interim bij Omrop Fryslân