NoordZaken 2018: het jaar van de in Groningen gewortelde industrie

Het jaar 2018 bracht NoordZaken een verdere groei. De cijfers laten zien dat verhalen over faillissementen en het bankroet van een onderneming het veel gelezen worden. Aan de andere kant blijkt de interesse voor in de provincie gewortelde industrie.

Zowel in het geval van positief als negatief nieuws.

De redactie van NoordZaken selecteerde vijf verhalen uit 2018, die de moeite waard zijn om aan het einde van het jaar nog eens onder de aandacht te brengen. In de beschrijving vind je de link naar het hele verhaal zoals dat eerder dit jaar gepubliceerd is.



1. 'Een haven waar je koppijn van kreeg'

Begin februari was het een halve eeuw geleden dat de eerste paal voor de Eemshaven de grond in ging. Het duurde decennia voordat de diepzeehaven tot bloei kwam. Het bezorgde menigeen kopzorgen en hoofdpijn, maar inmiddels zijn er geen aspirines meer nodig. De Eemshaven floreert en levert een belangrijke economische bijdrage aan de regio en daarbuiten.



2. Steenfabriek Strating kan groei amper aan na moeilijkste periode ooit

Als je nu een stapel bakstenen besteld bij Steenfabriek Strating in Oude Pekela moet je een half jaar geduld hebben voordat je ze kunt metselen. Het geeft aan dat het goed gaat met de enige overgebleven bakstenenfabriek in Groningen. Een industrie die ooit rijk vertegenwoordigd was in de provincie. In de crisis had Strating het ontzettend moeilijk om het hoofd boven water te houden, maar inmiddels groeit het in de Groninger klei gewortelde bedrijf weer en bakt miljoenen stenen per jaar van klei uit Ulsda of Tinallinge.



3. Seatrade: Het meest geplaagde bedrijf van Groningen

Eind maart stelde verslaggever Loek Mulder vast dat rederij Seatrade uit Groningen in een hele lastige positie zat. Een reorganisatie met gedwongen ontslagen, een kaping van een schip plus ontvoering van bemanning en daarbovenop miljoenenboetes voor Seatrade bv's en beroepsverboden voor het management wegens illegale export van sloopschepen.



4. Multimiljonair Willem Blijdorp: Van de Butterfahrten naar de beurs

Willem Blijdorp is de één na rijkste ondernemer van Groningen. Hij woonde in Meedhuizen, maar zetelt inmiddels in een villa aan het meer van Genève in Zwitserland. Volgens de recentste Quote 500 lijst is hij inmiddels miljardair. Eind februari maakte zijn bedrijf de B&S Group de gang naar de beurs bekend. Blijdorp legde de basis voor zijn fortuin met de handel in drank, sigaretten en parfums. Hij organiseerde van 1975 tot 1999 Butterfahrten vanuit de Groningse zeehaven, tripjes waar belastingvrije waar gekocht kon worden.



5. Het gevecht om de bezorgmaaltijd in Groningen

Een verhaal over hoe de slag om de bezorgmaaltijd in Groningen gevoerd wordt. Hoe initiatiefnemers op eigen wijze hun strategie kiezen om succesvol te zijn, waarbij het vooral zaak is om te wedijveren met Thuisbezorgd.nl. NoordZaken keek naar Fooddrop en Dinerexpress.nl. De strijd gaat door, want Uber Eats heeft Groningen inmiddels ook gevonden.

In onderstaand kader de vijf best gelezen NoordZaken verhalen in 2018

1. Vegter, van de nieuwjaarsrolletjes, is failliet Het nieuws sloeg op 20 februari in als een bom; het faillissement van Banketfabriek Jac. Vegter uit Hoogezand. Het was de enige fabriek die de Vegter's Rolletjes maakte in Nederland. De oorzaak va het bankroet, was het verlies van een grote Duitse klant. 2. Vegter's Rolletjes gered, maar zonder het grootste deel van het personeel Een maand later het faillissement werd Banketfabriek Jac. Vegter overgenomen, maar wel zonder het overgrote deel van het personeel. Het bedrijf wordt deels overgenomen door Hollandia, een matzesfabrikant uit Enschede, en deels door de koekjesfabriek Dicarcono uit het Spaanse Alicante. Vijf van de ruim twintig medewerkers konden in eerste instantie weer aan de slag.

3. Scheepswerf Barkmeijer Stroobos is failliet Op de voorlaatste dag in oktober kwam het trieste nieuws. Scheepswerf Barkmeijer uit Stroobos, het dorp aan het Van Starkenborghkanaal op de grens van Groningen en Friesland, was failliet. Het vertilde zich aan een opdracht voor een Britse rederij. Bij het 165 jaar oude familiebedrijf kwamen ruim honderd mensen zonder werk te zitten. Of er een doorstart komt is tot op heden niet duidelijk.

4. Oud-directeur Bollegraaf: 'Mijn bedrijf is me afgenomen' Heiman Bollegraaf verkocht zijn miljoenenbedrijf, maar zegt er nooit een cent voor te hebben gekregen. Hij ging het gevecht aan met ABN AMRO en de huidige directeur van Bollegraaf Recycling Solutions. Bollegraaf beschuldigt beide van diefstal, fraude en valsheid in geschrifte en bereide een claim voor van ruim vier miljoen euro. Op 22 november troffen de partijen elkaar hevig botsend voor de rechter. De uitspraak is op 16 januari 2019.

5. Coops en Nieborg Hoogezand eerste slachtoffer van bankroet Barkmeijer Het Hoogezandster constructiebedrijf Coops en Nieborg kwam in zwaar weer nadat het de rekeningen die uitstonden bij de failliete scheepswerf Barkmeijer in Stroobos niet meer betaald kreeg. Bijna honderd mensen werden eind november naar huis gestuurd. Op 10 december werd duidelijk dat scheepsbouwer Ferus Smit uit Westerbroek de reddende hand bood. Ruim vijftig mensen konden weer aan het werk.



Young Business Award: Wat is de beste startup van het land?

Het was een vooruitblik naar de eerste halve finale van deze landelijke verkiezing in MartiniPlaza op dinsdag 27 maart. Er zijn veel startups en Groningen wordt gezien als een goede voedingsbodem voor starters, maar blijkbaar is de lezer er niet echt in geïnteresseerd. De NoordZaken-redactie vraagt zich af waarom. Heb jij een idee? Mail dan naar tsikkema@rtvnoord.nl of lmulder@rtvnoord.nl.

Of er een antwoord komt of niet, NoordZaken gaat vol door in 2019. Nieuwe elementen zijn onder meer een podcast en een wekelijkse nieuwsbrief. Hou daarvoor onze kanalen in de gaten.