Marlene Bakker hoogste binnenkomer in Alle 50 Goud

Marlene Bakker is blij om als 17e de hoogste nieuwe binnenkomer te zijn in Alle 50 Goud. (Foto: René Walhout/RTV Noord)

Marlene Bakker is met haar nummer 'Hai Hai' de hoogste genoteerde nieuwe binnenkomer in Alle 50 Goud. De plaat komt binnen op nummer 17.

Dat maakten de presentatoren van de muzieklijst, Eric Bats en Jetta Post net bekend bij het programma Edwin op Noord op Radio Noord. In totaal zijn er acht nieuwkomers te horen.

Enorm compliment

Bakker werd in de uitzending verrast met het nieuws. 'Onwijs leuk om te horen, echt te gek! Dit is een lijst die echt samengesteld is door de luisteraars, het is dan een heel goed teken dat er zo veel op het liedje is gestemd, echt een enorm compliment.'

We zien nu ook recent uitgebrachte nummers in de lijst. Dat is een verversing die we graag zien Eric Bats - Presentator Alle 50 Goud

Bakker heeft een bijzonder jaar achter de rug, zo bracht ze in dit jaar haar veelgeprezen debuutalbum RAIF uit en won ze de Grunny 2018, de jaarlijkse muziekprijs van RTV Noord.

Lijstvernieuwing

Presentator Eric Bats juicht de vernieuwing in de lijst toe. 'Naast 7 klassiekers die al sinds de eerste editie in 1997 onafgebroken in de lijst staan, zien we nu ook recent uitgebrachte nummers in de lijst. Dat is een verversing die we graag zien.'

In totaal zijn er bijna 20.000 stemmen uitgebracht.

Alle 50 Goud

Alle 50 Goud is het overzicht van de vijftig mooiste liedjes die gezongen zijn in het Nederlands, Gronings of een andere streektaal.

Ede staal is de onbetwiste hofleverancier van Alle 50 Goud. Hij stond met zijn nummer 'Het het nog nooit zo donker west' al 20 keer op de eerste plek. Of hij dit jaar weer bovenaan eindigt is oudejaarsdag te horen op RTV Noord.

Uitzending

De uitzending van Alle 50 Goud is op oudejaarsdag van 12.00 tot 18.00 bij RTV Noord te volgen via Radio, Televisie en Online. Ook kan je langskomen in Martiniplaza om Alle 50 Goud live mee te maken.

Tijdens de uitzending komen er verschillende artiesten langs om hun bewerking van bekende Groningse nummers te spelen. Zo kruipen Pé Daalemmer & Rooie Rinus samen met Alina Kiers in de huid van Wia Buze.

Ook Pieter van der Zweep zingt een liedje van de bekende Groningse zangeres. Nieuw talent Abel de Kam langs om 'De Polder' van Erwin de Vries te zingen.

Lees ook:

- Alle 50 Goud krijgt aardig vorm: 'Dit jaar een aantal opvallende namen'

- Stemweek Alle 50 Goud van start: Wat is het favoriete liedje van Groningen?

- Marlene Bakker wint Grunny 2018