Chinese 'sekte' staat ingeschreven in Groningen

In de Stadhouderslaan in Groningen is volgens de Kamer van Koophandel een in China verboden kerk gevestigd.

De Kerk van de Almachtige God. Volgens critici die de beweging kennen, gaat het om een dubieuze sekte.

Verhuisd naar Groningen

Sinds twee maanden staat het Groningse adres in het handelsregister. Daarvoor stond de kerk, die drie bestuursleden heeft, in Rotterdam ingeschreven.

Het huis aan de Stadhouderslaan ziet er gesloten uit. Desgevraagd meldt een buurtbewoner dat de gordijnen van de huurwoning altijd dichtzitten en dat er een Chinese alleenstaande man woont. Zijn auto staat volgens de buurman wel voor de deur.

Jezus in het lichaam van een Chinese vrouw

Aanhangers van de Chinese kerk geloven niet, zoals Christenen, dat Jezus nog moet terugkeren op aarde.

Volgelingen zijn ervan overtuigd dat de zoon van God al op aarde is, namelijk in de gedaante van de Chinese Yang Xiangbin. Zij is 45 jaar oud en woont met haar man in New York. Hij is leider van de kerk.

Verboden kerk

Het stel ontvluchtte China omdat hun kerk daar sinds de jaren negentig verboden is. De KAG heeft zich daarom door de jaren heen wereldwijd verspreid.

De kerk wordt regelmatig in verband gebracht met ernstige geweldsmisdrijven: zo werd er in 2014 in China een vrouw vermoord bij een evangelisatie-actie.

'Nog nooit van gehoord'

De beweging is in Nederland vrijwel onbekend. Ook China-expert Garrie van Pinxteren van de Groningse universiteit kent het fenomeen niet: 'Ik heb nog nooit van deze kerk gehoord'.

Eind 2017 had de kerk ongeveer 75.000 euro in kas, zo blijkt uit een rapport van anbi.nl, een webportaal dat de financiën van goede doelen bijhoudt. Voor een religieuze organisatie is dat weinig.