'Land teruggeven aan zee is in Groningen nog een brug te ver'

Hoe kan de Groningse Waddenkust zich wapenen tegen de krimp? Een antwoord op die vraag komt mogelijk uit Friesland. Daar worden miljoenen euro's gepompt in een project dat het dorpje Holwerd nieuw leven in moet blazen.

Nu slaan reizigers Holwerd nog vaak over om de boot naar Ameland te bereiken. Maar dat moet veranderen.

Wat is Holwerd aan Zee?

De plannen in een notendop: de Friezen willen de dijk bij de Waddenzee doorbreken en vanaf daar een nieuw spoelmeer tot aan het drie kilometer zuidelijker gelegen Holwerd aanleggen. Die nieuwe ligging aan het water moet van ' De plannen in een notendop: de Friezen willen de dijk bij de Waddenzee doorbreken en vanaf daar een nieuw spoelmeer tot aan het drie kilometer zuidelijker gelegen Holwerd aanleggen. Die nieuwe ligging aan het water moet van ' Holwerd aan Zee ' een ware toeristenmagneet maken. Ook ontstaan er kansen voor het verbouwen van gewassen op de nieuwe, zilte landbouwgrond. Met het project is een bedrag van ruim 60 miljoen euro gemoeid.

Groot draagvlak

Een project met kansen, óók voor Groningen. Dat zegt Hans Revier, programmaleider Werelderfgoed en Toerisme bij de Waddenvereniging.

'Het unieke is dat het idee ontstond in het dorp Holwerd zelf. Het is al jarenlang een krimpgemeente. De bevolking trekt weg en faciliteiten sluiten. Er moet veel land opgekocht worden van boeren, maar de voorzitter van het samenwerkingsverband is zelf één van die boeren. Het draagvlak is dus groot.'



Je kan het project niet kopiëren, maar de filosofie erachter wel benutten Hans Revier - Waddenvereniging

Verbinding maken

Hoewel het project kansen biedt, haast Revier zich te zeggen dat Groningen nu niet direct de Waddendijk moet doorbreken. Om plaatsen als Usquert of Warffum met de Waddenzee te verbinden moet simpelweg te veel kostbare landbouwgrond opgeofferd worden. Dat komt doordat de strook ingedijkt land in Groningen breder is dan in Friesland.

'Je kan het project niet kopiëren, maar de filosofie erachter wel benutten: lokale bevolking die zelf nadenkt over wat je kunt doen in het dorp. Hoe kun je het aantrekkelijker maken? Hoe kun je de verbinding met het Werelderfgoed Waddenzee maken, zodat meer mensen naar die plek toekomen? Voor toeristen is het nu nog vaak goed zoeken waar je de Waddenzee wilt zien. Maar land teruggeven aan zee is in Groningen nog een brug te ver.'

Een impressie van Holwerd aan Zee (projectfoto)



Delfzijl als voorbeeld

Maar wat kunnen Groningse krimpgebieden dan wél doen om de aantrekkingskracht van de Waddenzee volop te benutten? In Noordpolderzijl zijn inmiddels wat trekkershutjes en camperplaatsen, maar volgens Revier is Delfzijl pas echt de goede weg ingeslagen.

'Daar wordt in het Marconi-project de dijk meer landinwaarts verplaatst, zodat Delfzijl weer verbonden wordt met de Waddenzee en het Eems-Dollardgebied. Het bestaande stadsstrand wordt drie keer zo groot en er komen nieuwe kwelders. Dat biedt natuurlijk heel veel potentie voor het toerisme. Zeker als je dat op een goede manier in de markt zet.'

Ook het toekomstige Werelderfoedcentrum in Lauwersoog kan volgens Revier een echte 'poort' worden. 'Zowel naar Noordoost Friesland als naar het Groningse Waddenkustgebied.'

Lees ook:

- Groningse dijkdoorbraak kan Fries dorp op de kaart zetten