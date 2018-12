Rookruimtes UMCG ontmanteld; ziekenhuis vanaf 1 januari rookvrij

Wie de resterende dagen van het jaar op zoek is naar een rookruimte bij het UMCG, moet goed zoeken. De ruimtes worden deze dagen ontmanteld omdat het ziekenhuis per 1 januari 2019 volledig rookvrij moet zijn.

Naast het UMCG wordt ook het Martini Ziekenhuis vanaf volgende week rookvrij.

Rookbord wordt verwijderd

Bestuursvoorzitter Jos Aartsen van het UMCG schroefde vrijdag symbolisch een groot bord met daarop een sigaret van de rookruimte naast de hoofdingang.

'Er overlijden jaarlijks twintigduizend mensen omdat ze roken', zegt hij. 'Onze dokters vinden het dweilen met de kraan open. Dus laten we er alsjeblieft mee ophouden.'

Aanspreekcultuur

De manier om de maatregel te handhaven, is volgens Aartsen een aanspreekcultuur. Hij hoopt dat medewerkers mensen erop aanspreken als ze toch roken op het ziekenhuisterrein.

'In een enquête heeft 95 procent van de medewerkers aangegeven voorstander te zijn dat we rookvrij worden', zegt hij. 'Ik neem aan dat zij ons gaan helpen.'

Sancties?

Mocht het aanspreken niet helpen, dan heeft het UMCG volgens Aartsen mogelijkheden in de cao en de wet om sancties op te leggen aan werknemers. 'Maar ik zou het erg vervelend vinden als dat nodig is.'

Medewerkers die vanaf 1 januari nog wel een sigaretje willen opsteken, moeten dat dus doen buiten het terrein van het ziekenhuis. Maar Aartsen ziet ze dan het liefst niet in hun UMCG-kleding. 'Dat zou ik heel vervelend vinden, want dat past niet bij de uitstraling die we als UMCG willen.'

