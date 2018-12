Hoe Mien Slichte Laand van Lianne Abeln is ontstaan

Franse chansons spelen vanaf het begin van Lianne Abelns carrière al een belangrijke rol. Als 18-jarige wint ze er in 1959 een wedstrijd mee van het toen populaire Radio Luxembourg.

Ze raakt meer en meer geïnteresseerd in Groningstalige liedjes. In haar populairste lied Mien Slichte Laand komen beide liefdes samen.

'Ik hield van chansons en ik hield van Jacques Brel', vertelt Abeln over het ontstaan van Mien Slichte Laand. 'Brel zong over een klein stukje Belgische kust en ik vond dat die tekst eigenlijk veel beter paste bij de Groninger waddenkust. Dat lied hoort bij ons, vond ik.'

Vertaling

De zangeres werkte toen al veel samen met David Hartsema (1925-2009). De in Zoutkamp geboren Hartsema stond bekend als dichter en tekstschrijver. Meerdere keren vroeg Abeln hem om een Groningse vertaling van Brels Le Plat Pays te maken.

'In 1987 waren we bezig met de opnames voor de elpee Nait Zunder Die en daar moest nog een lied voor geschreven worden. Toen heb ik tegen David gezegd: als je nu niet met een vertaling komt, doe ik het zelf. De volgende dag was-ie er', lacht Abeln.

Populair

Vanaf dat moment begint het lied aan een opmars in de Groninger muziekwereld. Inmiddels is het haar populairste lied, dat volgens haar ook nog eens beter is dan die van Brel.

Ik wil Jacques Brel niet afvallen, maar het einde van mijn versie is eigenlijk beter dan die van hem Lianne Abeln - Zangeres

'Ik wil Jacques Brel niet afvallen, maar het einde van mijn versie is eigenlijk beter dan die van hem. Die van hem gaat een beetje uit als een nachtkaars. Dat vind ik niet mooi. In mijn versie gaat het voorjaarsgevoel van het laatste couplet nog door. Ik blijf zingen over het voorjaar en over onze mooie provincie, dat voelt veel beter. Zo moet het zijn. Net als het leven, een blij en vrolijk eind.'

Vaste waarde

Mien Slichte Laand van Abeln is een vaste waarde in Alle50Goud. Op een jaar na stond het altijd in die lijst der lijsten. Vorig jaar eindigde het op nummer 36.

Of het lied zich weet te handhaven in Alle50Goud is Oudejaarsdag te horen op Radio Noord. Van 12:00 tot 18:00 uur wordt de nieuwe lijst dan rechtstreeks uitgezonden vanuit MartiniPlaza in Stad.